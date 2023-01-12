رينارد يخرج عن صمته بشأن الرحيل عن المنتخب السعودي

المصدر: د ب أ

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نفى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، صحة ما تردد حول رغبته في الرحيل عن الأخضر لتدريب المنتخب البلجيكي خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز.

وقال رينارد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت عرضًا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تمامًا".

وذكرت صحيفة "هيت نيوزبلاد" البلجيكية في وقت سابق، أن رينارد قدم طلباً لتدريب منتخب بلجيكا، بعد الإعلان عن رحيل مارتينيز.

وقالت الصحيفة إن رينارد "من بين الأسماء التي أبدت رغبة في تولي منصب المدير الفني"، رغم عدم إعلان الاتحاد البلجيكي لقائمة المدربين الذين أرسلوا طلبات من أجل تولي المنصب الجديد.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قد أشار الشهر الماضي، إلى نيته البحث عن مدير فني جديد يقود المنتخب الأول خلفاً لمارتينيز، الذي تولى تدريب منتخب البرتغال بشكل رسمي.

يذكر أن رينارد يرتبط بعقد رسمي مع المنتخب السعودي الأول حتى عام 2027، وقاد الأخضر في نهائيات مونديال 2022.

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