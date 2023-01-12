اجتماع المكتب التنفيذي لـ "الكاف" اليوم في الجزائر

المصدر: د ب أ

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يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعاً بالجزائر اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الاتحاد القاري.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أمس الأربعاء، أن الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، سيترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات، من ضمنها ذلك التحول الاستراتيجي لجعل كاف مكتفيا ذاتيًا وقادرا على المنافسة عالميًا.

وذكر الموقع "تعقب الاجتماع، جلسة أخري لموتسيبي مع رؤساء الاتحادات الأعضاء في كاف بالجزائر العاصمة".

وأضاف:" يعقد موتسيبي مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في ملعب نيلسون مانديلا لشرح كافة الأمور".

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