نوتنغهام فورست يبلغ قبل نهائي كأس الرابطة على حساب ولفرهامبتونو

المصدر: رويترز

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فاز نوتنغهام فورست 4-3 على ولفرهامبتون واندرارز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 ليبلغ الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأنقذ دين هندرسون حارس فورست ركلة الجزاء الحاسمة من جول هودج ليتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 1992.

وهز بيلي بولي شباك فريقه السابق ولفرهامبتون ليمنح فورست التقدم في الدقيقة 18.

وأبعد هندرسون أكثر من فرصة ليحافظ على تقدم فريقه، وأنقذ محاولتين من راؤول خيمنيز وهوانج هي-تشان في الشوط الأول.

لكن ولفرهامبتون أدرك التعادل عبر خيمنيز بعد تمريرة عرضية من البديل ماتيوس كونيا.

وفي ركلات الترجيح حسم هندرسون فوز فورست بعد إنقاذ الركلة الأخيرة من هودج.

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