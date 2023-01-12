مفاجأة في كأس الرابطة الإنجليزية.. متذيّل ترتيب البريميرليغ يخرج السيتي من السباق

المصدر: رويترز

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ودع مانشستر سيتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد خسارته المفاجئة 2-صفر أمام مضيفه ساوثامبتون في دور الثمانية أمس الأربعاء.

وأحرز ساوثامبتون، متذيل الترتيب في الدوري الممتاز، هدفيه في الشوط الأول بواسطة سيكو مارا وموسى دجنبو، ولم يشكل سيتي أي خطورة على مرمى مضيفه.

وافتتح مارا التسجيل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ليكانو، وبعد ذلك بخمس دقائق عزز دجنبو من تفوق ساوثامبتون بتسديدة رائعة.

وفشل سيتي، الذي أحرز اللقب ست مرات منذ 2014، في تسديد أي كرة على المرمى، ولم تفلح محاولات المدرب بيب جوارديولا بإشراك كيفن دي بروين وإرلينج هالاند في الشوط الثاني.

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