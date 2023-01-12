ميسي يهزّ الشباك وسان جيرمان يعزّز صدارته للدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أنجيه 2 / صفر، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن لنس أقرب ملاحقيه.

على الجانب الأخر تجمد رصيد أنجيه عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم هوجو إيكتيكي لباريس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وسجل ميسي هدفا في أول ظهور له مع الفريق، وذلك للمرة الأولى منذ فوزه بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في النسخة التي أقيمت منافساتها في قطر.

وفي باقي المباريات، اكتسح نيس ضيفه مونبيليه 6 /1، وفاز مارسيليا على تروا 2 / صفر، وتعادل لوريان وموناكو 2 / 2، ولانس وستراسبورج 2 / 2.

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