تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

المصدر: د ب أ

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تأهل فريقا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد للمربع الذهبي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز على ملعبه الثلاثاء بدور الثمانية.

وفاز مانشستر على ضيفه تشارلتون أثلتيك 3 /صفر، كما فاز نيوكاسل على ضيفه ليستر سيتي 2 /صفر.

وعلى ملعب أولد ترافورد أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي أنتوني في الدقيقة 21.

وفي الوقت بدل الضائع تقمص البديل ماركوس راشفورد دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لمانشستر.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، انتظر نيوكاسل حتى الشوط الثاني لحسم الفوز بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم المدافع دان بورن بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 60 ثم أضاف المهاجم البرازيلي جولينتون الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي باقي مباريات دور الثمانية يلتقي اليوم الأربعاء مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست مع ضيفه وولفرهامبتون.

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