بيدج مدرب ويلز: بيل لديه الكثير ليقدمه لمنتخب بلاده

المصدر: رويترز

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قال روب بيدج مدرب منتخب ويلز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن جاريث بيل قد يكون حاضرا بشكل ما مع منتخب ويلز بعد قراره بإنهاء مسيرته الكروية.

وأعلن بيل اعتزاله عن عمر يناهز 33 عاما أمس الاثنين، لينهي مسيرة متألقة جعلته أكثر لاعب يشارك مع منتخب ويلز في المباريات الدولية والهداف القياسي لمنتخب الرجال.

وسيبتعد بيل عن الرياضة وهو أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في بريطانيا، بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات وثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع ريال مدريد بعد أن لعب ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير.

وقال بيدج للصحفيين في مكالمة عبر تطبيق زووم اليوم الثلاثاء "عندما تمتلك لاعبا مثل جاريث بيل مع كل ما فعله لويلز والتأثير الذي يمكن أن يحدثه حتى في غرفة تغيير الملابس... فأنت تعلم أنه يجب أن تستفيد من ذلك وهو مهتم بفعل ذلك بأي صفة كانت.

"هذا شيء سنتحدث عنه لاحقا في الأسبوعين المقبلين وشيء أنا متحمس له.أريد إبقائه مشاركا معنا.

"أعتقد أنه سيكون مهتما، بالتأكيد. ربما كانت هناك بالفعل مناقشات قبل ذلك حول استمراره في المشاركة بطريقة ما".

وقال بيدج إن بيل أبلغه يوم الأحد الماضي بقرار الاعتزال قبل أن يعلن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيدج "أخبرني أنه سيعتزل كرة القدم تماما، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة في تلك اللحظة ، ولم أكن أتوقع ذلك منه خلال المكالمة الهاتفية.

"لكن عندما تتراجع خطوة إلى الوراء، وتنحي عواطفك، تستوعب الأمر. أفهم سبب قيامه بذلك وهو أن ينهي مسيرته وهو في قمة مستواه. أنا أفهم ذلك تماما".

وساعد بيل ويلز على التأهل لكأس العالم 2022 ، منهيا 64 عاما من الانتظار للوصول إلى النهائيات مرة أخرى. وكان بيل تميمة حظ الفريق أيضا عندما لعب دورا رئيسيا في بطولة أوروبا عامي 2016 و 2020.

ووصف بيدج مسيرة بيل بأنها "استثنائية".

وأضاف "وضع ويلز على الخريطة العالمية بسبب ما قدمه في كرة القدم الأوروبية مع (ريال) مدريد ، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام ثم في كأس العالم".

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