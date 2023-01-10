تايلاند تهزم ماليزيا وتضرب موعدا مع فيتنام في نهائي بطولة الآسيان

المصدر: رويترز

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ستلعب تايلاند حاملة اللقب مع فيتنام في نهائي بطولة الآسيان لكرة القدم بعد فوزها 3-صفر على ماليزيا اليوم الثلاثاء لتعدل تأخرها ذهابا وتحجز مكانها في النهائي.

كانت ماليزيا فازت ذهابا 1-صفر في كوالالمبور لكن تيراسيل دانجدا وبوردين فالا وأديساك كرايسورن هزوا الشباك لصالح تايلاند الفائزة باللقب ست مرات لتتأهل إلى النهائي العاشر للبلاد في 14 نسخة من البطولة.

وستستضيف فيتنام، التي هزمت إندونيسيا أمس الاثنين لتتأهل إلى النهائي، مباراة الذهاب في هانوي يوم الجمعة على أن تقام مباراة العودة في تايلاند بعدها بأربعة أيام.

احتاج التايلانديون إلى 19 دقيقة لمعادلة نتيجة مباراتي الذهاب والعودة عندما أفلت تيراسيل، الهداف التاريخي للبطولة، من الرقابة ليهز الشباك برأسية من تمريرة عرضية من الجهة اليسرى.

وبعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني ضاعفت تايلاند تقدمها بهدف بوردين.

وحسم البديل أديساك، الذي حل محل تيراسيل بين الشوطين، النتيجة لتايلاند في الدقيقة 71 بهدف من مسافة قريبة.

وستلتقي فيتنام وتايلاند في نهائي البطولة الإقليمية للمرة الأولى منذ 2008 حين فاز الفيتناميون 3-2 في مجموع المباراتين ليحصدوا اللقب.

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