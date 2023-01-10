بعد فوز شاق في أكسفورد.. أرسنال يصطدم بـ "السيتي" في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجز أرسنال مكانه في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليصطدم بمانشستر سيتي بعد تغلبه على أكسفورد يونايتد، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، 3-صفر أمس الاثنين بفضل هدف للمصري محمد النني وثنائية إيدي نكيتياه بالشوط الثاني.

وبعد صمود أكسفورد في الشوط الأول أظهر أرسنال قوته بعد الاستراحة وكسر التعادل عبر النني من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها فابيو فييرا بالدقيقة 63.

وأكد نكيتياه الانتصار بعد سبع دقائق عقب تمريرة حاسمة أخرى من فييرا قبل أن يضيف هدفه الخامس في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء.

وستكون نتيجة الفوز زيارة لأرسنال إلى سيتي حامل لقب الدوري الممتاز في نهاية الشهر حين يتطلع فريق المدرب ميكل أرتيتا لمواصلة مسيرته المبهرة هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز