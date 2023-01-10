مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال يتعهد باحترام تاريخ رونالدو

المصدر: د ب أ

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تعهد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد للمنتخب البرتغالي باحترام تاريخ القائد كريستيانو رونالدو مع الفريق.

ورحل الإسباني مارتينيز /49 عاما/ عن تدريب المنتخب البلجيكي بعد خروجه المفاجئ من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

وتولى مارتينيز منصب المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد استقالة المدرب فيرناندو سانتوس بعد خمسة أيام من خروج البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم.

وقال مارتينيز اليوم الاثنين "أود الحديث مع الجميع، قائمة كأس العالم التي ضمت 26 لاعبا ستكون نقطة البداية بالنسبة لي ، وكريستيانو رونالدو كان جزءا منها".

وأضاف "لقد تواجد (رونالدو) مع المنتخب الوطني منذ 19 عاما ويستحق احترامنا من خلال الجلوس والحديث معه ، نريد أن نتعرف على جميع اللاعبين وكريستيانو واحد منهم".

وختم بالقول "مهمتي هي محاولة منح جميع اللاعبين الفرصة مع احترام الأفراد الذين يتواجدون بالفعل مع المنتخب الوطني ومن بينهم كريستيانو رونالدو".



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