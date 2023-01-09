فيفا يختار حكام مونديال السيدات 2023

المصدر: د ب أ

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أسماء حكام الذين سيشاركون في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا لعام 2023.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن القائمة التي ستشارك في كأس العالم للسيدات تضم 33 حكماً و 55 حكماً مساعداً و 19 حكماً لتقنية الفيديو بأجمالي 107 حكام ، وتم اختيارهم بالتعاون الوثيق مع الاتحادات القارية الستة، بناءً على كفاءة الحكام والأداء الذي تم تقديمه في البطولات التابعة للفيفا وكذلك في المسابقات الدولية والمحلية الأخرى في السنوات الأخيرة.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات، تم اختيار ستة نساء من الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم: "كما هو الحال دائمًا، فإن المعايير التي استخدمناها هي الجودة أولاً ، ويمثل حكام المباريات المختارة أعلى مستوى من التحكيم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف:"نتذكر جميعًا النجاح الساحق لمونديال السيدات عام 2019 في فرنسا حيث ساهم المستوى العالي للتحكيم بشكل كبير في هذا النجاح، والهدف من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023 هو تكرار هذا النجاح والإقناع مرة أخرى بأداء الحكام الممتاز ".

وأوضح:"رغم تأثير وباء كورونا على أنشطتنا، فقد كان لدينا الوقت الكافي لتزويد المرشحين بالتحضير والإعداد الجيد، كما فعلنا مع مباريات كأس العالم في قطر 2022، نعلن عن هذه الاختيارات في وقت مبكر حتى نتمكن من العمل بطريقة هادفة وأكثر تركيزاً مع جميع أولئك الذين تم تعيينهم لكأس العالم لكرة القدم للسيدات، ومراقبتهم خلال الأشهر المقبلة. من بين الحكام المختارين، نتوقع استعدادًا صارمًا ومركّزًا لمباريات كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وهي مسابقة يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه بأعلى درجات التقدير".

وقالت كاري سيتز رئيسة لجنة التحكيم النسائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن حكام المباراة سيستمرون في تلقي كل الدعم اللازم من الفيفا، لأن استعدادهم أمر بالغ الأهمية.

وأضافت:"نتيجة ضياع وقت الاستعداد لمباريات كأس العالم لكرة القدم للسيدات بسبب فيروس كورونا، قمنا بتطوير بعض البرامج الجديدة لتسريع تطوير الحكام لدينا، مثل برنامج التتبع والدعم الفعال للغاية، حيث تم تعيين مدرب لكل مرشح وسيقدم ملاحظاته بشأن مبارياتهم كل شهر، وسيظل هذا البرنامج بالغ الأهمية في المرحلة الأخيرة من التحضير لمباراة كأس العالم لكرة القدم للسيدات".

ويضمن برنامج الفيفا للتحكيم النسائي مستوى عالي في مرحلة الاستعدادات الكاملة حتى الآن، مع مشاركة الحكام في مسابقات هامة ومتطلبة لعرض مهاراتهم واستخدام تلك المباريات لإعداد أنفسهم عقليًا وبدنيًا وفنيًا.

بالإضافة إلى مسابقة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، أنشأ الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا شراكة جديدة مع بطولة موريس ريفيلو، وهي مسابقة للمنتخبات الوطنية تحت 20 عامًا، لتعزيز استعدادات المرشحين.

ومؤخراً تم تحقيق إنجاز تاريخي عندما تم تعيين ستة حكمات لكأس العالم لكرة القدم في مونديال قطر 2022 ، ومن خلال إدارة مباراة دور المجموعات بين كوستاريكا وألمانيا، صنعت ستيفاني فرابارت وكارين دياز ونوزا باك التاريخ، حيث كن أول حكام مباراة يتولين مسؤولية مباراة في كأس العالم لكرة القدم. كما عملت كاثرين نيسبيت أيضًا كحكم مساعد في مباراة دور الستة عشر بين إنجلترا والسنغال.

وفي شهري يناير و فبراير، سيشارك حكام المباراة المختارون في ندوات تحضيرية في الدوحة ومونتيفيديو، وسيقومون بمراجعة وتحليل مقاطع الفيديو لمواقف المباريات الحقيقية والمشاركة في جلسات تدريبية عملية مع اللاعبين، والتي سيتم تصويرها لتمكين المشاركين من حصول ردود الفعل من المدربين على الفور.



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