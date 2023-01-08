سيتي يكتسح تشيلسي برباعية ويبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،عقب فوزه على ضيفه تشيلسي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدور الثالث من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي رياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 23 و85 من ركلة جزاء، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وفيل فودين في الدقيقة 38.

وهذه هي المباراة الثانية في غضون ثلاثة أيام التي تجمع بين الفريقين حيث التقيا يوم الخميس الماضي في الدروي الممتاز، وفاز مانشستر سيتي 1 / صفر.

ويلتقي مانشستر سيتي في الدور الرابع مع الفائز من المباراة التي تجمع بين أوكسفورد وأرسنال التي تقام غدا الاثنين.

كما تأهل أيضا ستيفيناج الذي ينشط في الدرجة الثالثة، بعدما فاز على أستون فيلا 2 / 1.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله مورجان سانسون في الدقيقة 33 قبل أن يسجل فريق ستيفيناج هدفين عن طريق جيمي ريد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء ودين كامل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وشهد اللقاء طرد لياندير دينونكير لاعب أستون فيلا في الدقيقة 85.

كما تأهل فريق ديربي كاونتي إلى الدور الرابع عقب فوزه على بارنسلي 3 / صفر

وسجل أهداف ديربي كاونتي جيمس كولينز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء ،وتوم باركهويزن في الدقيقة، 60 وجايسون نايت في الدقيقة 79.

فيما سيضطر فريقا بريستول سيتي وسوانسي سيتي للعب مباراة إياب بعدما تعادلا 1/1 اليوم.

وتقدم سوانسي سيتي بهدف سجله جويل بيروي في الدقيقة، 15 وتعادل بريستول سيتي عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقة 75.

كما تأهل للدور الرابع أيضا ،فريق بلاكبيرن روفرز عقب فوزه على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله جاك فالي في الدقيقة 31.

وتأهل فريق ستوك سيتي للدور الرابع أيضا بفوز على هارتلبول 3 / صفر.

وسجل أهداف ستوك سيتي ايوان موراي، لاعب هارتلبول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16 وجاكوب براون في الدقيقة 43 ورولين مانيسي، لاعب هارتلبول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

وتأهل فريق والسول للدور الرابع بفوزه على ستوكبورت 2 / 1.

وسجل هدفي والسول كل من ادني جونسون وأندرو ويليامز في الدقيقتين 63 والأخيرة من المباراة من ركلة جزاء فيما سجل هدف ستوكبورت بادي مادي في الدقيقة 88.

فيما سيلعب ليدز يونايتد وكارديف سيتي مباراة العودة بعدما تعادلا 2/2.

وسجل هدفي ليدز رودريجو وسوني بيركينز في الدقيقتين 65 والأخيرة من اللقاء، فيما سجل هدفي كارديف سيتي جادين بيداس وشي أوجو في الدقيقتين 24 و31.

وشهدت المباراة طرد جويل باجان لاعب كارديف سيتي في الدقيقة 80.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز