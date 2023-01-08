لاتسيو يتعادل مع إمبولي في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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تعادل فريق لاتسيو مع ضيفه إمبولي 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل سبيزيا مع ليتشي سلبيا وساليرنيتانا مع تورينو 1/1.

وسجل هدفي لاتسيو فيليبي أندرسون وماتيا زاكايني في الدقيقتين الثانية و54، فيما سجل هدفي إمبولي فرانشيسكو كابوتو ورازافان مارين في الدقيقتين 83 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس كما رفع إمبولي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل سبيزيا مع ليتشي سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق ساليرنيتانا مع ضيفه تورينو 1/1 .

وتقدم تورينو بهدف سجله أنتونيو سانابريا في الدقيقة 36 وتعادل ساليرنيتانا بهدف سجله توني فيلهينا في الدقيقة 49.

ورفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.



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