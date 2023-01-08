نيوكاسل يخسر من شيفيلد وينزداي ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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ودع نيوكاسل يونايتد منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه شيفيلد وينزداي 1/2، ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

وسجل جوش وينداس هدفا شيفيلد وينزداي في الدقيقتين 52 و65، فيما سجل برونو جيماريش هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 69.

وضمن منافسات الدور ذاته، فاز ويستهام يونايتد على مضيفه برينتفورد 1 / صفر.

وسجل سعيد بن رحمة هدف المباراة الوحيد لويستهام في الدقيقة 79.

وفي باقي مباريات الدور، فاز ريكسهام على كوفنتري سيتي 4 / 3، وفاز جريمبسي تاون على بيرتون 1 / صفر.





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