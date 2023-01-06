كلوب: فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهر للإصابة

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن مدافعه فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية. وخرج فان دايك قائد هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد يوم الاثنين الماضي ضمن تغيير ثلاثي للمدرب الألماني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي ضد ولفرهامبتون واندرارز غدا السبت "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة.

"التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة. الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

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