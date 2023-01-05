هاري كين يقود توتنهام لانتصار كبير على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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سجل هاري كين ثنائية قاد بها توتنهام إلى انتصار كبير على مضيفه كريستال بالاس 4 / صفر مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تعادل ليدز يونايتد مع ويستهام 2 / 2، وأستون فيلا مع وولفرهامبتون 1 / 1، وتغلب نوتينجهام فورست على مضيفه ساوثهامبتون 1 / صفر.

وسجل هاري كين الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 48 و53، ثم أضاف مات دوهيرتي وهيونج مين سون الهدفين الثالث والرابع للفريق فيي الدقيقتين 68 و72.

وارتفع رصيد توتنهام بذلك إلى 33 نقطة فيي المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعادل ليدز يونايتد مع ويستهام 2 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 15 نقطة لويستهام في المركز السابع عشر.

وسجل ويلفريد نونتو ورودريجو هدفي ليدز يونايتد في الدقيقتين 27 و70 بينما سجل لوكاس باكيتا وجيانلوكا سكاماكا هدفي ويستهام في الدقيقتين 45 و46، وجاء هدف باكيتا من ضربة جزاء.

وتعادل وولفرهامبتون مع مضيفه أستون فيلا 1 / 1، حيث تقدم وولفرهامبتون بهدف سجله دانييل بودينسي في الدقيقة 12 ثم رد أستون فيلا بهدف للاعب داني إنجز في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، مقابل 22 نقطة لأستون فيلا في المركز الحادي عشر.

وتغلب نوتينجهام فورست على مضيفه ساوثهامبتون بهدف وحيد سجله تايوو أونيى في الدقيقة 27، ليرتفع رصيد نوتينجهام فوست إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة فيي المركز العشرين الأخير.

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