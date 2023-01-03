مدرب نابولي قبل مواجهة إنتر: سنبدأ من حيث توقفنا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي إن فريقه سيستمر في اللعب كما كان يفعل قبل التوقف مع عودة الفريق من استراحة كأس العالم وهو متصدر لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويسعى نابولي لحصد لقبه الثالث للدوري الإيطالي ويتطلع لتحقيق انتصاره رقم 12 على التوالي في الدوري هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي عندما يسافر لمواجهة إنتر مع استئناف مباريات الدوري الإيطالي غدا الأربعاء.

وقال سباليتي اليوم الثلاثاء للصحفيين "سنبدأ من حيث توقفنا.

"سنواجه فريقا رائعا. سنلعب كرة القدم بطريقتنا والتي تعود بالفائدة على الفريق".

وفاز نابولي بالدوري من قبل عامي 1987 و1990 حين كان الفريق مدعوما بالمهاجم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا.

وقال سباليتي إنه لا يخشى من فقدان زخم الانتصارات المتتالية بعد الانقطاع الذي دام لسبعة أسابيع بسبب كأس العالم.

وقال في إشارة للفترة التي قضاها في نابولي "بدأنا هذه الرحلة الرائعة منذ عام ونصف ولا توجد توقفات، سنرتاح فقط عندما نعرف كيف تنتهي".

وفاز إنتر في آخر أربع مباريات له على ملعبه ضد نابولي في الدوري الإيطالي، ما يخلق تحديا للنادي الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يخسر هذا الموسم.

وقال سباليتي "إنتر فريق كبير وعلى مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية قاموا باستثمارات جديرة بأحد الأندية الأوروبية الكبرى.

"يجيدون الدفاع والهجمات المرتدة.‭ ‬سنحتاج للتنظيم والتوازن".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز