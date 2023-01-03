رابطة الدوري الإسباني تلجأ للقضاء ضد الإساءات العنصرية الموجهة لفينيسيوس

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم دعوى قضائية أمام محكمة محلية بشأن الإساءات العنصرية التي وجهت للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على بلد الوليد 2 /صفر يوم الجمعة الماضي.

وحسم الريال الفوز بهدفي كريم بنزيمة وأظهرت لقطات فيديو بعد نهاية المباراة استهداف فينيسيوس جونيور عنصريا أثناء استبداله خلال اللحظات الأخيرة للقاء، كما ألقيت بعض الأشياء من المدرجات صوب النجم البرازيلي.

وأعرب فينيسيوس عن غضبه عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تهاون قادة رابطة الدوري الإسباني في مكافحة العنصرية، مؤكدا أن الدوري الإسباني "يواصل عدم فعل أي شيء".

ولكن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد أن تصريحات فينيسيوس "مؤسفة" و"ظالمة".

وتحركت رابطة الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء بهدف معاقبة المتورطين في استهداف فينيسيوس، وذلك عبر التصعيد القضائي.

وأوضح بيان رابطة الدوري الإسباني "رابطة الدوري الإسباني رفعت الاتهامات المتعلقة بالإساءات العنصرية الموجهة ضد لاعب كرة القدم فينيسيوس جونيور أمام الهيئات القضائية والإدارية والرياضية المعنية".

وأضاف البيان "تم توجيه اتهامات جنائية تتعلق بتهم الكراهية أمام محاكم بلد الوليد مدعومة بأدلة سمعية وبصرية تم جمعها خلال التحقيقات بشأن الصور والتسجيلات الصوتية المتداولة".

وختم البيان "رابطة الدوري الإسباني طالبت أيضا محاكم بلد الوليد بتحويل الدعوى القضائية إلى مكتب المدعي العام نظرا لكونها اتهامات تتعلق بالكراهية ، وبالتالي سيكون بإمكان مكتب المدعي العام المشاركة في القضية".

واتفق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي مع نجمه البرازيلي قائلا إنه ينبغي محاربة العنصرية بمزيد من التدخلات، لكنه لم يصل لحد انتقاد رابطة الدوري الإسباني.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد ناقش هذه المسألة مع فينيسيوس، قال أنشيلوتي: "ليس علي الحديث إلى فينيسيوس".

وأضاف "الأمر واضح تماما بالنسبة لي، العنصرية لا ينبغي أن تتواجد، ورهاب الأجانب لا ينبغي أن يتواجد، الحديث بشأن ذلك مع فينيسيوس سيكون خطأ".

وأشار "إنها مشاكل مجتمعية لا ينبغي أن تكون موجودة، بالنسبة لي لا ينبغي التسامح مطلقا معها".

وأوضح "لا أعتقد أنها مشكلة الدوري الإسباني، هي مشكلة عامة، مشكلة ثقافية ، مشكلة في المجتمع، المجتمع لم يحظ بالتعليم المطلوب".

وختم أنشيلوتي بالقول "من خلال مثل هذه المسألة المهمة، لن أركز على فينيسيوس أو الدوري الإسباني أو الليجا، الأمر أكبر بكثير".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز