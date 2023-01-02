مدينة سانتوس تودع بيليه

المصدر: رويترز

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استعدت مدينة سانتوس الساحلية البرازيلية لتوديع الأسطورة الراحل بيليه اليوم الاثنين بالسهر على جثمانه لمدة 24 ساعة.

وستقام مراسم تأبين لبيليه، الذي توفي يوم الخميس عن عمر 82 عاما بعد صراع مع السرطان، في فيلا بلميرو، ملعب نادي سانتوس.

وقال روبرتو سانتوس، أحد المشجعين المحليين "هناك ترقب كبير، سيكون الجميع هنا. بيليه غني عن التعريف. بالنسبة لنا، بيليه هو كل شيء".

وولد بيليه في 1940 في بلدة تريس كوراكويس الصغيرة، لكنه انتقل في 1956 إلى سانتوس، حيث أمضى غالبية حياته.

وقال المشجع أنطونيو دا لوز أثناء انتظاره خارج الملعب للمراسم التي تبدأ في العاشرة صباحا (1300 بتوقيت جرينتش) "يترك بيليه ملايين من جماهير سانتوس في أنحاء بلدنا. كان أبا للكرة البرازيلية".

ووصل جثمان بيليه تحت الألعاب النارية إلى سانتوس، التي يبلغ تعدادها نحو 430 ألف نسمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم قادما من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو. وسيجوب موكب جنائزي يحمل جثمانه شوارع سانتوس يوم الثلاثاء متوجها إلى مقبرة إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس، حيث يوارى الثرى في مراسم خاصة.

وقال المكتب الصحفي لسانتوس إن نحو خمسة آلاف صحفي من أنحاء العالم حصلوا على تصاريح لتغطية مراسم وداع جثمان الرجل الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات كلاعب، والذي سجل أيضا أكثر من ألف هدف مع سانتوس.

وبدأت الجماهير في الاحتشاد حول الملعب أمس الأحد، إذ التقطوا صورا مع تمثال لبيليه.

ومن المتوقع أن يحضر عدد من المسؤولين المراسم، بينهم الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين، المعروف بتشجيعه لسانتوس، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) جياني إنفانتينو.

وقال المشجع روبرتو سانتوس "سأكون هنا طوال اليوم، 24 ساعة من العاشرة صباحا حتى العاشرة صباحا (في اليوم التالي). بيليه يستحق ذلك".

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