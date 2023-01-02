باريس سان جيرمان يستهل العام الجديد بسقوط مدو أمام لانس في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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استهل باريس سان جيرمان مبارياته في العام الجديد بخسارة قاسية 1 / 3 أمام مضيفه لانس، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز موناكو على ضيفه ستادر بريست، وتولوز على ضيفه أجاكسيو 2 / صفر، ونانت على ضيفه أوكسير 1 / صفر، وكليرمون على مضيفه ليون بنفس النتيجة، ولوريان على مضيفه آنجيه 2 / 1.

وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم عند 44 نقطة، لكنه بقي في صدارة المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.

في المقابل، ارتفع رصيد لانس، الذي أوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان، التي استمرت في لقاءاته الستة الأخيرة، إلى 40 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب حتى إشعار آخر.

ولم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث افتتح لانس التسجيل مبكرا عن طريق البولندي بيرزيميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة الخامسة، غير أن الفرنسي هوجو إيكيتيكي منح التعادل سريعا لسان جيرمان في الدقيقة الثامنة.

وأعاد البلجيكي الشاب لويس أوبيندا التقدم لمصلحة لانس من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.

وتواصل الإثارة في الشوط الثاني، فبينما حاول نجوم سان جيرمان بقيادة كيليان مبابي وأشرف حكيمي وماركو فيراتي وسيرخيو راموس وماركينيوس إدراك التعادل، عزز لانس تقدمه بهدف ثالث بواسطة اليكسس كلاود ماوريسي في الدقيقة 48، ليوجه فريق العاصمة الفرنسية صدمة لجماهيره في أول أيام عام 2023.

من ناحية أخرى، تقدم موناكو للمركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على ضيفه ستاد بريست، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد موناكو، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، إلى 33 نقطة ليدخل المربع الذهبي للمسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذا هو انتصاره الرابع خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مؤقتا.

وتقمص الروسي أليكسندر جولوفين دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 54.

ووضع كليرمون حدا لنتائجه المهتزة، التي استمرت في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، عقب فوزه الثمين والمباغت 1 / صفر على مضيفه ليون.

وارتفع رصيد كليرمون، الذي حصد 3 نقاط فقط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 22 نقطة في المركز التاسع، في حين توقف رصيد ليون، الذي نال خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وارتدى النمساوي محمد تشم ساراتشفيتش ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف كليرمون الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.



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