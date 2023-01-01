نوتنجهام يفرض التعادل على تشيلسي بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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عاد تشيلسي لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وأصبح تشيلسي، الذي فاز على بورنموث في مباراته الماضية بالمسابقة، في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة خلف جاره أرسنال (المتصدر)، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته السبع الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، ارتفع رصيد نوتنجهام إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وعلى ملعب (سيتي جراوند)، انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع نجمه رحيم سترلينج في الدقيقة 16، غير أن الإيفواري سيرج أورييه منح التعادل لمصلحة نوتنجهام في الدقيقة 63.

وحاول تشيلسي معاودة التقدم من جديد، ولكن دون جدوى، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المحلية، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد تضاؤل حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويبتعد تشيلسي بفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع حاليا.



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