أرسنال يستغل تعثر سيتي ويحلق بعيداً بالصدارة

المصدر: رويترز

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هز بوكايو ساكا وإيدي نكيتياه الشباك مبكراً في كل شوط خلال فوز أرسنال المتصدر 4-2 على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون"السبت" في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2022 ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى سبع نقاط.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 43 نقطة مستغلا تعثر أقرب منافسيه مانشستر سيتي (36 نقطة) صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع إيفرتون، ونيوكاسل يونايتد (34 نقطة) ثالث الترتيب الذي تعادل سلبيا مع ليدز.

وافتتح ساكا التسجيل بعد أكثر من دقيقة واحدة من عمر المباراة عندما ارتدت تسديدة أطلقها جابرييل مارتينيلي في اتجاهه ليضعها في الشباك.

وحظي لياندرو تروسار بفرصتين للتسجيل لصالح برايتون، قبل أن يحرز مارتن أوديجارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 39 عندما استغل كرة أخفق الدفاع في إبعادها بصورة جيدة ليسدد كرة ارتدت عن الأرض عالياً إلى داخل الشباك.

وبدا المتصدر في طريقه لفوز سهل بعدما ارتدت تسديدة أخرى أطلقها مارتينيلي من الحارس روبرت سانشيز لتصل إلى المهاجم نكيتياه الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة‭‭‭ ‬‬‬بعد الاستراحة.

لكن كاورو ميتوما قلص الفارق في الدقيقة 65، قبل أن يحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال من تمريرة رائعة من أوديجارد. ولم يفقد برايتون الأمل وأحرز إيفان فيرجسون الهدف الثاني في نهاية مثيرة.

وهز ميتوما الشباك في الدقيقة 89 لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وأبلغ أوديجارد قائد أرسنال شبكة سكاي سبورتس "لا نعبأ بالفرق الأخرى، كان الهدف هو النقاط الثلاث وقد تحقق. ربما كنا نحتاج للسيطرة على المباراة بصورة أفضل بعض الشيء، سمحنا لهم بالعودة مرتين لكنه فريق جيد".

وقال ساكا إن فريقه سعيد بتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه إلى سبع نقاط قبل العام الجديد.

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