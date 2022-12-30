أتلتيكو مدريد يستعيد اتزانه في "الليغا" بثنائية في إلتشي

المصدر: د ب أ

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عاد أتلتيكو مدريد لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في لقاءاته الثلاثة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه إلتشي، مساء أمس الخميس، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر من قادش وريال مايوركا وتعادل مع إسبانيول قبل توقف المسابقة لمدة تزيد على شهر ونصف الشهر بسبب مباريات كأس العالم في قطر، إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، لكنه شهد طرد جونزالو فيردو لاعب إلتشي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسرعان ما تساوت الكفة بين الفريقين عقب طرد ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 53 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يفتتح فريق العاصمة الإسبانية التسجيل بواسطة البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 56.

وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 74، فيما أنهى إلتشي المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد دومينجوس كوينا في الدقيقة 90، عقب تلقيه إنذارين.

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