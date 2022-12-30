لانس يتعثر في سباق صدارة الدوري الفرنسي ومرسيليا يرتفي للمركز الثالث

المصدر: رويترز

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تعادل لانس صاحب المركز الثاني من دون أهداف مع مضيفه نيس أمس الخميس، حيث فشل في مواكبة باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الذي انتصر بعد عودته من استراحة كأس العالم.

سيطر لانس على المباراة منذ البداية، لكنه فشل في اختراق دفاع منافسه في شوط أول باهت وتكرر الأمر في الشوط الثاني، حيث لعب نيس على الهجمات المرتدة.

وأتيحت فرصة أمام أصحاب الأرض لانتزاع النقاط لكن تسديدة البديل ريمي لاسكاري من خارج المنطقة بعد ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع حادت بعيدا عن المرمى.

ويملك لانس الآن 37 نقطة بفارق سبع نقاط خلف باريس سان جيرمان بعد 16 مباراة.

وأحرز مرسيليا ستة أهداف في شباك ضيفه تولوز حملت توقيع ستة لاعبين مختلفين من بينها هدف عكسي ليفوز 6-1.

ورفع الانتصار مرسيليا إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن رين صاحب المركز الرابع الذي خسر 3-1 أمام مضيفه ستاد رانس بينما يحتل تولوز المركز 13

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