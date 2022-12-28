ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جاكبو مهاجم أيندهوفن

المصدر: د ب أ

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توصل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق بشأن ضم اللاعب الهولندي الدولي كودي جاكبو، وفقا لما أعلنه أيندهوفن الهولندي.

وارتبط اسم المهاجم جاكبو بالانتقال لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها مانشستر يونايتد وريال مدريد، وذلك بعدما ظهر بشكل مميز مع الفريق الذي يدربه رود فان نيستلروي.

وسجل جاكبو تسعة أهداف ومرر 12 تمريرة حاسمة في 14 مباراة بالدوري الهولندي هذا الموسم.

وبينما ارتبط مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج، بضم جاكبور لعدة أشهر، ذكرت تقارير صحفية أمس الاثنين أن ليفربول أوشك على ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (5ر44 مليون دولار) مبدئيا.

وقدم جاكبو عروضا قوية مع المنتخب الهولندي في قطر، حيث سجل ثلاثة أهداف، وبات حاليا في طريقه للوصول إلى أنفيلد في يناير.

وذكر بيان للنادي الهولندي :"توصل أيندهوفن وليفربول لاتفاق بشأن انتقال كودي جاكبو".

وأضاف :" سيرحل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لإنجلترا قريبا حيث سيخضع للإجراءات الرسمية المطلوبة قبل إكمال انتقاله".

وأوضح البيان أن الناديين لن يعلنا عن قيمة الصفقة، ولكن المدير العام مارسيل براندز قال "هذه صفقة قياسية لأيندهوفن"، علما بأن الصفقة القياسية للنادي هي بيع هيرفينج لوزانو لنابولي مقابل 45 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة، سيشكل جاكبو منافسة في خط الهجوم للفريق الذي يدربه يورجن كلوب، الذي يعاني من غياب لويس دياز وديوجو جوتا.





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