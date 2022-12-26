ليفربول يهزم أستون فيلا ويستعيد المركز السادس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز ليفربول 3-1 على مضيفه أستون فيلا بفضل أهداف محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وستيفان بايتشتيتش ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

ومنح صلاح التقدم للفريق الضيف بعد خمس دقائق بعد تمريرتين رائعتين بين الظهيرين ترينت ألكسندر-أرنولد وآندي روبرتسون.

وأضاف المدافع فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من صلاح.

وقلص أولي واتكينز الفارق لصاحب الأرض بضربة رأس رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 59.

وحسم بايتشتيتش البالغ عمره 18 عاما فوز ليفربول قبل تسع دقائق من النهاية محرزا هدفه الأول مع الفريق الأول.

واتيحت الفرص للفريقين في مباراة ممتعة حيث اعتمدا على الكرات الطويلة خلف المدافعين.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول العديد من الفرص من بينها تسديدة مباشرة أنقذها حارس فيلا.

وبقي فيلا في المركز 12 وله 18 نقطة، مقابل 25 نقطة لليفربول الذي يتأخر بنقطة واحدة عن غريمه مانشستر يونايتد خامس الترتيب وبفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر والذي يواجه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز