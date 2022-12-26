رونالدو يحدد موعدا للكشف الطبي في النصر السعودي

المصدر: د ب أ

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أشارت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة إلى استمرار التكهنات حول احتمال انتقال النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وذكرت منصة "سي بي إس سبورتس" الرياضية اليوم الاثنين استنادا إلى مصدر في النصر أن نجم خط الهجوم رونالدو/37 عاما/ أخذ موعدا للكشف الطبي لدى النادي السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو حاليا غير مرتبط بنادٍ وذلك منذ أن رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل صاخب قبل وقت قصير من بطولة مونديال فيفا قطر2022، وهو ما يعني أن بإمكانه الانضمام إلى النصر في صفقة انتقال حر.

كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت يوم الخميس الماضي أن هداف المنتخب البرتغالي اتفق مع النصر ومع السعودية على إبرام عقد لمدة سبعة أعوام سيقضي منها عامين ونصف العام كلاعب ثم سيعمل خلال المدة الباقية كسفير للملف الثلاثي الذي يضم مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

وبحسب "ماركا" سيبلغ الراتب السنوي لرونالدو كلاعب قرابة 200 مليون يورو سنويا على أن يرتفع هذا الراتب الكبير مع عمله كسفير لملف كأس العالم.

وقالت الصحيفة التي تحتفظ بأفضل علاقات مع نادي ريال مدريد الإسباني وهو النادي السابق لرونالدو إن من الممكن إبرام الاتفاق رسميا في غضون ساعات بمجرد أن يتوجه رونالدو إلى الرياض لتوقيع العقد.



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