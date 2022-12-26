نيوكاسل يتقدم مؤقتاً لوصافة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تقدم نيوكاسل يونايتد مؤقتا لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الكبير على مضيفه ليستر سيتي 3 /صفر اليوم الاثنين بالمرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وقلب توتنهام تأخره بهدفين أمام مضيفه برنتفورد إلى تعادل مثير 2 /2.

وفي باقي المباريات، فاز برايتون على مضيفه ساوثهامبتون 3 /1 وفولهام على مضيفه كريستال بالاس 3 /صفر، وولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون 2 / 1.

وعلى ملعب كينج باور، حسم نيوكاسل فوزه على ليستر سيتي منذ أول نصف ساعة.

وافتتح النيوزلندي كريس وود التسجيل لنيوكاسل من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ثم أضاف ميجيل ألميرون لاعب باراجواي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة وتكفل البرازيلي جولينتون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسيكون بإمكان مانشستر سيتي استعادة موقعه في المركز الثاني من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه ليدز يونايتد بعد غد الأربعاء.

وعلى ملعب جريفين بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم برنتفورد على توتنهام بهدف حمل توقيع الألماني فيتالي جانيلت في الدقيقة 15.

وبعد مضي تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف ايفان توني الهدف الثاني للفريق صاحب الأرض.

لكن القائد هاري كين رد بهدف لتوتنهام في الدقيقة 65 وبعدها بست دقائق سجل الدنماركي الدولي بيير اميل هوبيرج هدف التعادل للفريق الضيف.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لبرنتفورد في المركز العاشر.

وعلى ملعب سينت ماري، تقدم برايتون بثلاثة أهداف عن طريق آدم لالانا في الدقيقة 14 ورومان بيرود في الدقيقة 35 بالخطأ في مرماه وسولومون مارش في الدقيقة 56 ثم رد جيمس وارد براوس بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 24 نقطة في المركز السادس وظل ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، لعب كريستال بالاس أغلب أوقات الشوط الثاني أمام فولهام بتسعة لاعبين بعد طرد تيريك ميتشل في الدقيقة 34 وجيمس تومكينز في الدقيقة 57.

واستغل فولهام النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وحسم الفوز بثلاثية حملت توقيع بوبي ريد في الدقيقة 31 وتيم ريم في الدقيقة 71 والكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 22 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب جوديسون بارك، تقدم اري مينا بهدف لإيفرتون في الدقيقة السابعة ثم تعادل دانييل بودينسي لوولفرهامبتون في الدقيقة 22 قبل أن يخطف ريان آيت نوري هدف الفوز القاتل لوولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 13 نقطة ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون صاحب المركز السابع عشر.



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