مصر في مجموعة نارية ببطولة أفريقيا تحت 20 عاما وطريق سهل لتونس

المصدر: رويترز

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أوقعت القرعة مصر في مجموعة صعبة على أرضها تضم السنغال ونيجيريا ببطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما في فبراير المقبل، بينما تبدو مهمة تونس أسهل.

وتنافس مصر، البطلة أربع مرات آخرها في 2013، في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا، صاحبة الرقم القياسي بسبعة ألقاب، وموزمبيق.

وتشارك تونس، ممثلة العرب الأخرى التي لم تحرز اللقب من قبل، في المجموعة الثالثة مع زامبيا وجامبيا وبنين.

ويشارك 12 منتخبا في البطولة التي تستضيفها القاهرة والإسكندرية والسويس بين شهري فبراير ومارس 2023. ويتأهل أول منتخبين من ثلاث مجموعات إلى دور الثمانية، بجانب أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وتتأهل أول أربعة منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا 2023.

وقال محمود جابر مدرب منتخب مصر للناشئين "مجموعتنا هي الأقوى لكنني أعرف المنافسين جيدا".

وأضاف "نضم مجموعة مميزة من اللاعبين وسنطمح لتحقيق اللقب والفوز بكل المباريات، أثق في الفريق وفي مؤازرة الجمهور المصري".

وتسعى تونس، التي تأهلت للبطولة على حساب الجزائر، لرد الاعتبار من جامبيا بعد خسارة المركز الثالث بركلات الترجيح في نسخة العام الماضي.

وتضم المجموعة الثانية أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونجو الديمقراطية.

وفشلت غانا حاملة اللقب في التأهل لهذه النسخة.

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