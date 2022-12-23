غداً .. 30 قاربا تتنافس على لقب كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: د ب أ

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تنطلق غداً “ السبت ” منافسات النسخة السادسة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، في ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عام 2022.

ويشارك في السباق 30 قاربا تمثل نخبة القوارب من أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة دبي 2022-2023 والتي أسدل الستار عليها مؤخرا، يتنافسون على اللقب في فئتين، الأولى الفئة "المحلية" التي تجمع أبرز الأسماء الكبرى في هذه الرياضة، والثانية الفئة "المفتوحة" المخصصة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وقوارب الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ويتنافس 20 قاربا في شوط الفئة المحلية الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة، في حين سيجمع الشوط الثاني في أمسية كأس آل مكتوم 10 قوارب تمثل نخبة الأقوياء في منافسات شوط (الفئة المفتوحة).

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات والتجهيزات لإنجاح هذا السباق بالتعاون والتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ويعد سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما من أقدم وأعرق المنافسات الرياضية البحرية التراثية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث انطلق السباق في نسخته الأولى موسم 1997-1998 بعد موسم واحد من إشهار فئة القوارب المحلية 30 قدما التي تأسست موسم 1996-1997.

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