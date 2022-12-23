تن هاج: أتقبل الضغوط ويجب أن يأتي إنفاق يونايتد السخي بالنتائج المرجوة

المصدر: رويترز

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إنه يدرك تماما أن إنفاق فريقه السخي على الانتقالات قبل انطلاق الموسم الحالي يعني أنه يواجه ضغوطا لإنهاء مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي.

وأنفق يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (240.92 مليون دولار) للتعاقد مع الثنائي البرازيلي أنتوني وكاسيميرو من أياكس أمستردام وريال مدريد على الترتيب إضافة للأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليساندرو مارتينيز والظهير الهولندي تايرل مالاسيا قبل الموسم الحالي.

وأشرف تن هاج، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب رالف رانجنيك في أبريل الماضي، على هيكلة الفريق الذي يتطلع إلى تغيير حظوظه بعد أن حقق أسوأ عدد من النقاط على الإطلاق في تاريخه بالدوري الممتاز الموسم الماضي. ويحتل يونايتد المركز الخامس حاليا بفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.

وأبلغ تن هاج مؤتمرا صحفيا "أتقبل الضغوط وغيرها من الأمور المرتبطة بمنصبي.

"لكن هكذا تسير الأمور مع مدربي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اللذين يواجهان نفس الأمر حيث أنفق الناديان كثيرا لتعزيز التشكيلة.

"نتعرض لضغوط كبيرة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي. نريد أن نكون من بين الأربعة الأوائل وأن نكافح من أجل حصد الألقاب. هذا هو هدفنا".

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