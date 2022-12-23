تأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ32 بكأس إسبانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه ارينتيرو 3 /1 أمس الخميس بالدور الثاني.

كما تأهل سيلتا فيجو إلى دور الـ32، في الوقت الذي ودع فيه جيرونا البطولة من الدور الثاني أمس الخميس.

وفاز سيلتا فيجو على مضيفه جيرنيكا 3 /صفر في الوقت الذي خسر فيه جيرونا على ملعب مضيفه كاسيرينيو 1 /2، كما فاز إلدينسي على ضيفه ريال بورجوس 1 /صفر وليناريس ديبورتيفو على راسينج سانتاندير 1 /صفر.

وودع ملقة وغرناطة البطولة مبكرا بعد خسارة الأول أمام مضيفه ناستيك دي تاراجونا، 1 /2 وخسارة غرناطة أمام مضيفه ريال اوفييدو صفر/ 1.

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره بالهدف الذي تقدم به ماركويتوس لارينتيرو في الدقيقة 42 إلى فوز مثير بثلاثية حملت توقيع يانيك كاراسكو (هدفين) في الدقيقتين 45 و90 وبابلو باريوس في الدقيقة 76.

وحسم سيلتا فيجو فوزه على جيرنيكا بثلاثة أهداف حملت توقيع كارلس بيريز وجوزيف أودو ولوكا دي لا توري في الدقائق 31 و55 و68.

وفاز كاسيرينيو على جيرونا بهدفين لهدف، حيث سجل دافيد جراندي سيرانو وإيفان فرنانديز هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 17 و61 وتكفل فالنتين كاستيلانوس بتسجيل الهدف الوحيد لجيرونا في الدقيقة 30.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز