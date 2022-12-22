"بي. بي. سي" تمنح ميد مهاجمة إنجلترا جائزة شخصية العام الرياضية

المصدر: رويترز

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اختارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الأربعاء مهاجمة إنجلترا بيث ميد لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام بعد أن ساعدت فريقها في الفوز بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2022.

وفازت ميد البالغة من العمر 27 عاما بالحذاء الذهبي كهدافة بطولة أوروبا 2022 وتم اختيارها كأفضل لاعبة في البطولة.

وقالت مهاجمة آرسنال "أقدم اسفي، فأنا عاجزة عن الكلام حاليا! يشرفني بكل وضوح الفوز بهذه الجائزة". "سأستمر في قول ذلك، إنها كلمات معتادة في مثل هذه المواقف لكنني لم أكن لأفعل ذلك بدونهن (زميلاتي) في الفريق.. الفريق الذي دعمني". "الأهم من ذلك كله هو الرياضة النسائية... الرياضة النسائية التي تسير في الاتجاه الصحيح. دعونا نستمر في دفع تلك المجموعة من الفتيات..نستمر في فعل الشيء الصحيح".

كما فاز منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل فريق في العام إضافة لنيل سارينا فيجمان، التي قادت منتخب إنجلترا للسيدات نحو لقبه الأول، جائزة مدرب العام.

وحصل ليونيل ميسي على لقب نجم الرياضة العالمية لهذا العام بعد أن قاد الأرجنتين نحو نيل لقب كأس العالم في قطر.

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