أتلتيك بلباو يبلغ الدور الثالث بكأس ملك إسبانيا بفوزه على سيستاو ريفر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل أتلتيك بلباو للدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه سيستاو ريفر 1 / صفر، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وسجل راؤول جارسيا هدف المباراة الوحيد لبلباو في الدقيقة 32.

وتأهل ريال مايوركا للدور ذاته، عقب فوزه على مضيفه ريال يونيون 1 / صفر.

وسجل داني رودريجيز هدف المباراة الوحيد لمايوركا في الدقيقة 20.

وتغلب خيتافي على مضيفه ديوثيسانو 2 / صفر، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وسجل منير الحدادي هدفى خيتافي في الدقيقتين 31 و53.

وفي مباريات أخرى بنفس الدور، فاز إنتر سيتي على ميرانديس 2 / صفر وتغلب إلتشي على جوادالاخارا 3 / صفر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز