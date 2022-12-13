فولفسبورغ الألماني يعاقب لاعبيه بطريقة غريبة

المصدر: د ب أ

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عاقب نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم لاعبيه بطريقة غريبة.

وقرر النادي، اليوم، أن يرافق لاعبوه محصلي التذاكر على متن قطار على مدى يوم كامل، بسبب السلوك غير المحترم تجاه طاقم قطار خلال رحلة للفريق لخوض مباراة بالبوندسليجا في أكتوبر الماضي.

ولم يرتدِ لاعبو فولفسبورغ الكمامات الإلزامية خلال رحلتهم لمواجهة باير ليفركوزن، واستهزأوا بالمحصل الذي طلب منهم ارتداء الكمامات، وجرى تسجيل هذه اللقطات بواسطة موظف بقناة "دبليو دي آر" التليفزيونية، الذي كان بالمصادفة على متن القطار.

وانتقد فولفسبورغ "السلوك غير الاحترافي وغير الملائم" للاعبيه خلال الموقف المذكور.

وقال يورج شماتكه، المدير الرياضي لفولفسبورغ، لصحيفة "فولفسبورجر الجماينه تسايتونغ"، اليوم، إن النادي يدرس العديد من الافكار.

وأشار إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه في الوقت الراهن هو "مرافقة محصلي تذاكر القطار يوماً كاملاً".

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