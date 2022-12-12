تقديراً لبيليه.. ثلاثة قلوب على قميص المنتخب البرازيلي

المصدر: د ب أ

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طالب مسؤولو الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "كونيمبول"، الاتحاد البرازيلي للعبة بتغيير ثلاث من أصل خمس نجوم على قميص المنتخب إلى رموز قلوب، تقديراً للنجم الكبير بيليه.

وفاز المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم خمس مرات، وهو يضع خمس نجوم على قميصه رمزاً للبطولات التي حصل عليها، وهو حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وجاءت ثلاث من أصل خمس بطولات فازت بها البرازيل مع بيليه، فيما لم يسجل أي لاعب آخر أهدافاً أكثر للسامبا، حتى نجح نيمار في معادلة رقم بيليه بتسجيل الهدف رقم 77 له في مسيرته الدولية في شباك كرواتيا، وهي المباراة التي شهدت خروج الفريق من دور الثمانية بكأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وجاءت تلك الخسارة في الوقت الذي نُقل فيه بيليه إلى مستشفى في ساولو باولو، حيث ذكرت التقارير أن النجم البالغ من العمر 82 عاماً أظهر تقدماً ملحوظاً في حالته الصحية.

وأرسل (كونميبول) أطيب تمنياته لبيليه، فيما اقترح على نظيره البرازيلي إجراء تعديل على قميص الفريق.

وذكر (كونميبول) في بيانه: "اجتمع 100 شخص اليوم 11 ديسمبر في جناح الاتحاد بشجرة الأحلام في الدوحة بقطر، لتكريم إيدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، والذي يعرف باسم بيليه، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب كأس العالم ثلاث مرات".

وأضاف: "وتكريماً لذلك الأمر غير المسبوق، يقترح كونيمبول على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تحويل ثلاث نجوم على صدر القميص إلى ثلاثة قلوب تقديراً لبيليه".

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