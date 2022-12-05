نيوكاسل الإنجليزي يصل الرياض لمواجهة الهلال السعودي

المصدر: د ب أ

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وصلت بعثة فريق ‎نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم، ليلة الاثنين، إلى العاصمة السعودية استعداداً لمواجهة ‎فريق الهلال في "كأس موسم الدرعية"، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

وبالتزامن مع وصول بعثة الفريق الرياض، أطلق النادي الإنجليزي حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية.

وطُرحت، الأحد، تذاكر كأس "موسم الدرعية"، الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظيره نيوكاسل الإنجليزي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الخميس المقبل، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية 2022.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريقين، خلال فترة التوقف الحالية، التي تأتي تزامناً مع منافسات كأس العالم 2022، الجاري حالياً في قطر، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

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