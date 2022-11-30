ريفر بليت: "ماس مونومنتال" سيكون الملعب الأكبر في أمريكا الجنوبية

المصدر: رويترز

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أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، عن المرحلة النهائية من أعمال التجديد في ملعبه ماس مونومنتال في بوينس آيرس بسعة 3500 مقعداً لترتفع سعته الإجمالية إلى 84575 مشجعاً.

وسيكون الاستاد الجديد أكبر من المتوقع، ما يجعله الأكبر في أمريكا الجنوبية متجاوزاً استادات أيقونية أخرى مثل مونومنتال في ليما عاصمة بيرو (80093)، وماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل (78838).

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، تم إجراء تعديلات على الخطة الأصلية بإضافة مزيد من المقاعد وزيادة حجم المدرجات العلوية.

وكان ريفر أعلن في البداية أن سعة الاستاد ستبلغ 81 ألف مشجع.

ويتوقع ريفر، الذي يتولى تدريبه الآن مارتن ديمكليس، افتتاح الملعب للجمهور في منتصف عام 2024.

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