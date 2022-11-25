بعد رحيله عن مانشستر يونايتد..بوصلة رونالدو تتجه نحو الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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ربما يحط النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الرحال في المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، لاسيما بعدما وصفه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي بأنه "نموذجا يحتذى به".

وأصبح قائد منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بلا ناد محلي ينتسب إليه الآن، بعد اتفاقه على فسخ التعاقد مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أعقاب مقابلة مثيرة للجدل أجراها مع إحدى المحطات التليفزيونية

ووضع رونالدو حدا لفترته الثانية في ملعب (أولد ترافورد)، التي لم تكن موفقة، ورغم ذلك، كان من الممكن تقليص تلك الفترة بشكل أكبر، لولا أن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، رفض عروضا من عدة أندية للانضمام لها.

وجاء أحد هذه العروض من ناد سعودي لم يتم الكشف عنه، فيما يبدو وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، متحمسا بإمكانية اتخاذ خطوة أخرى لكي يلعب النجم السابق في فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الدوري السعودي.

وقال الفيصل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الخميس "من الوارد حدوث أي شيء. أود أن أرى رونالدو يلعب في الدوري السعودي".

أضاف الفيصل: "تواجد رونالدو سيفيد الدوري والنظام البيئي الرياضي في السعودية، وسيلهم الشباب في المستقبل. إنه نموذج يحتذى به لكثير من الأطفال ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة".

وفي أعقاب رحيل رونالدو من مانشستر يونايتد، أفادت تقارير أن عائلة جليزر، مالكة النادي الإنجليزي، تفكر في بيع النادي، بعد سنوات من الاحتجاجات على سياستها في إدارة الأمور.

وبعد الأنباء التي ترددت حول اعتزام مجموعة (فينواي سبورتس)، المالكة لنادي ليفربول، لاتخاذ نفس نهج عائلة جليزر، واستكشاف خياراتهم المستقبلية، فإن الباب يبدو مفتوحا لمزيد من الاستثمارات المحتملة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من جانب السعودية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لكن في حين استبعد الفيصل عرضا آخر من الحكومة للاستثمار في أندية أخرى بالدوري الإنجليزي، فقد أشار إلى أنه لا يزال من الممكن استكشاف فرص الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.

أضاف الفيصل "الدوري الإنجليزي هو الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة، ولديك الكثير من المشجعين في البطولة".

أكد وزير الرياضة السعودي "لا يمكنني التحدث نيابة عن القطاع الخاص، لكن هناك الكثير من الاهتمام والشهية وهناك الكثير من الشغف بكرة القدم".

شدد الفيصل "في حال دخول أي قطاع خاص (سعودي) سوف ندعمه بالتأكيد، لأننا نعلم أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الرياضة داخل المملكة. إذا كان هناك مستثمر على استعداد للقيام بذلك ، فلماذا لا؟".

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