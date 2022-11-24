ألفيس: يتعين على مبابي أن يفهم أن ميسي ونيمار أكبر منه

المصدر: رويترز

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قال داني ألفيس مدافع البرازيل إن مهاجم فرنسا كيليان مبابي لم يفهم بعد أن زميليه في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار أكبر منه، وحث اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على الاستفادة القصوى من وجوده معهما.

ولعب ألفيس في باريس سان جيرمان مع مواطنه نيمار ومبابي الوافد الجديد وقتها بين 2017 و2019 كما لعب إلى جانب ميسي في برشلونة خلال ثماني سنوات عامرة بالألقاب.

وفي سبتمبر الماضي قلل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان من وجود خلاف بين مبابي ونيمار بعد أن بدا أن اللاعب الفرنسي أغضب البرازيلي بعد أن فضل تسديد الكرة بدلا من تمريرها خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وقال جالتييه الشهر الماضي إن باريس سان جيرمان غير نظامه ليختبر كيف يمكن لهذا الثلاثي الهجومي ميسي ومبابي ونيمار أن يعمل بشكل أكثر فعالية.

وقال ألفيس البالغ من العمر 39 عاما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت "مبابي ظاهرة لم يفهم بعد أن أولئك الذين يلعبون معه في الهجوم هم ظاهرة أكثر منه.

"نيمار وميسي فريدان، يفعلان أشياء لا يراها أو يستطيع أي شخص آخر القيام بها. يجب أن يعرف اللاعب العظيم ويفهم من يلعب معه، زملاء الفريق يعززون قدراتك".

وقال ألفيس، الذي يلعب الآن مع بوماس، إن على مبابي الاستفادة من اللعب مع ميسي ونيمار.

وقال الظهير الأيمن "عليك أن تكون ذكيا .. إنهما عبقريان .. إذا أعطى مبابي الكرة لهما، فسوف يسجل 150 هدفا".

ويشارك ألفيس مع البرازيل في كأس العالم في قطر حيث يتطلع الفريق للفوز بلقبه السادس ليمدد رقمه القياسي.

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