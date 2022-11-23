مانشستر يونايتد.. للبيع

المصدر: د ب أ

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تفكر عائلة جليزر الأمريكية في احتمال بيع نادي مانشستر يونايتد بعد 17 عاماً من ملكيتها للنادي المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقاً لتقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية أن الملاك الأمريكيين، الذين تعرضوا لانتقادات عنيفة من جماهير النادي خلال فترة عملهم، من المقرر أن يعلنوا نيتهم دراسة المصادر المحتملة للاستثمار الخارجي والتي ربما تؤدي في النهاية لتخليهم عن السيطرة عن النادي الإنجليزي العريق.

وكشف التقرير أن المصرفيين الاستثماريين تلقوا تعليمات لتقديم المشورة بشأن العملية، والتي من المحتمل أن تشمل البيع الكامل أو الجزئي، أو عقد شراكة استراتيجية مع أطراف ثالثة، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

واستحوذت عائلة جليزر على ملكية مانشستر يونايتد بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني (934 مليون دولار) عام 2005.

وفي حال قرر الملاك عدم البيع، فلا يزال بإمكانهم البحث عن شريك استثماري لزيادة رأس المال من أجل تمويل عملية إعادة تطوير ملعب (أولد ترافورد).

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد لم يعلق بعد على هذه التقارير.

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