مانشستر يونايتد: رونالدو يرحل بشكل فوري بموجب اتفاق متبادل

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم أن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو سيرحل بشكل فوري عن صفوف الفريق بموجب اتفاق متبادل بين الجانبين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا اليوم الثلاثاء أعلن فيه أنه توصل إلى اتفاق متبادل مع اللاعب لإنهاء عقده.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من المقابلة التليفزيونية المثيرة للجدل، التي أجراها رونالدو، وأدلى خلالها بتصريحات نارية ضد النادي الإنجليزي وإدارته ومديره الفني الهولندي إريك تين هاج.

وذكر مانشستر يونايتد في بيانه: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد بموجب اتفاق متبادل وبشكل فوري. النادي يشكره على مساهمته الهائلة في موسمين داخل ملعب (أولد ترافورد)، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

أضاف النادي "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب."



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