إعادة انتخاب بانكا رئيسا للوادا

المصدر: رويترز

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أعيد انتخاب فيتولد بانكا رئيسا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) لثلاث سنوات أخرى خلال اجتماع اللجنة التأسيسية في مونتريال اليوم الجمعة.

وقبل إعادة انتخابه قال بانكا إن فترته الأولى شهدت الكثير من التقدم وتوجد كثير من المهام بحاجة إلى الاكتمال في كفاحه ضد المنشطات.

وسيبدأ بانكا، ونائبه يانغ يانغ الذي أعيد انتخابه أيضا بالإجماع، فترتهما الثانية في أول يناير 2023.

وقال بانكا خلال الاجتماع "نظام مكافحة المنشطات بحاجة إلى تدعيم وسيتطلب هذا عناية كاملة من كل المجتمع".

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