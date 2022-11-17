تعادل محبط للجزائر مع مالي في مباراة ودية

المصدر: رويترز

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تعادل منتخب الجزائر 1-1 مع مالي في وهران، الأربعاء، بمباراة ودية لم يظهر فيها رفاق القائد رياض محرز بأداء مقنع ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية 2023.

منح محرز لاعب مانشستر سيتي التقدم لأصحاب الضيافة بركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وأثمرت جهود مالي عن هدف التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة جميلة من مامادو فوفانا.

ورغم مشاركة أوراق هجومية بديلة مثل إسلام سليماني ويوسف بلايلي عجزت الجزائر التي أخفقت في التأهل لكأس العالم، عقب الخسارة من الكاميرون في مواجهة فاصلة، عن الخروج بانتصار.

ويخوض فريق المدرب جمال بلماضي مباراة ودية أخرى أمام السويد في مالمو يوم السبت.

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