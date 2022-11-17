رونالدو: فيرغسون منعني من التوقيع لمانشستر سيتي

المصدر: رويترز

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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، عن أنه كان قريباً من الانتقال إلى الفريق الغريم مانشستر سيتي العام الماضي، لكن مدربه السابق المخضرم أليكس فيرغسون طالبه بألا يفعل ذلك.

وقال رونالدو إن فيرغسون أقنعه بالعودة إلى يونايتد لفترة ثانية، وفعل ذلك قادماً من يوفنتوس في أغسطس 2021 بعقد لمدة عامين، ليقرر العودة إلى النادي الذي أحرز معه ثمانية ألقاب كبرى خلال الفترة 2003-2009.

وأبلغ رونالدو الإعلامي بيرس مورغان في مقابلة مع محطة (توك تي.في) التلفزيونية وبث الجزء الأول منها اليوم الأربعاء: "حسناً، وبكل أمانة كنت قريباً.. هذا شيء تحدثوا عنه كثيراً وقالها بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) منذ أسبوعين على ما أعتقد أنهم حاولوا بجدية ضمي".

وأضاف: "لكن كما تعلم فتاريخي (كان) في مانشستر يونايتد وقلبي ومشاعري.. صنعت الفارق. وبكل تأكيد أيضاً السير أليكس فيرغسون".

وتابع: "لقد كنت مندهشاً.. اتخذت القرار بوعي، لأن القلب يتحدث ويتحدث بصوت مرتفع في تلك اللحظة".

وأكد رونالدو أن تدخل فيرغسون ساعده على اتخاذ قراره بالعودة إلى يونايتد.

وقال اللاعب البرتغالي: "أعتقد أن هذا كان السر. صنع هذا الفارق في تلك اللحظة لكن سأكون غير أمين إذا قلت إن مانشستر سيتي لم يكن قريباً.. لقد تحدثت إليه (فيرغسون)، ولقد قال لي من المستحيل بالنسبة لك أن تنتقل إلى مانشستر سيتي، فقلت له حسنا أيها القائد".

وفي لقطات من المقابلة نشرت يوم الأحد، قال رونالدو إنه تعرض "للخيانة" في يونايتد وادعى أن النادي حاول إجباره على الرحيل.

وأكد رونالدو أيضاً أن يونايتد لم يدعمه عندما نقلت ابنته إلى المستشفى في يوليو الماضي، وشكك فيه ولم يتعاطف معه عندما وصل بشكل متأخر قبل معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال يونايتد يوم الاثنين، إنه سيرد على تعليقات رونالدو بأنه شعر بتعرضه للخيانة من النادي، وأن الإدارة حاولت إجباره على الرحيل، وذلك بعد تقصي الحقائق كاملة.

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