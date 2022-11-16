برشلونة لن يضم لاعبين في يناير بسبب اللعب المالي النظيف

المصدر: رويترز

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قال جوان لابورتا رئيس برشلونة، الثلاثاء، إن ناديه لن يستطيع ضم لاعبين جدد في يناير المقبل، بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأوضح لابورتا أن الوضع المالي لبرشلونة "جيد" مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 1.23 مليار يورو (1.27 مليار دولار) هذا الموسم، بينما من المتوقع أن تبلغ الأرباح 274 مليون يورو.

وأبلغ لابورتا وكالة الأنباء الإسبانية: "كان علينا القيام بتوازن وهي عمليات اقتصادية لإنقاذ النادي من الضياع، النادي تعافى من الناحية الاقتصادية في الوقت الحالي.. لكن على الرغم من ذلك فلن نتمكن من ضم لاعبين جدد بسبب لوائح اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني".

وأضاف: "نحن وعدة أندية أخرى في الدوري نحاول إقناع الرابطة بأن تتمتع بمرونة أكبر وتسمح لنا بطرق أخرى من التفسيرات التي يمكن أن تجعل برشلونة أكثر قوة".

وأعلن برشلونة في سبتمبر أن أرباحه بلغت 98 مليون يورو في العام المالي 2021-2022.

ومن أجل تعويض الخسائر والامتثال للوائح اللعب المالي للدوري الإسباني، اضطر النادي إلى بيع 25% من حقوق البث التلفزيوني المحلي وحصة 49 بالمئة من استوديو برشلونة مقابل أكثر من 700 مليون يورو.

وساهم ذلك في إنفاق برشلونة أكثر من 150 مليون يورو لتدعيم صفوفه والتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة بحاجة إلى زيادة دخله وخفض التكاليف.

ومع ذلك، شدد لابورتا على أن اللعب المالي النظيف "يجب أن يكون منسقاً" في جميع البطولات الأوروبية "نظراً لوجود تفاوتات في هذا الصدد".

وتابع: "الوضع أكثر مرونة في إنجلترا عن إسبانيا وهذا ليس منطقياً بالنسبة لي".

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