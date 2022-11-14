رونالدو يفجرها: لا أحترم تن هاغ.. ويونايتد خانني

المصدر: رويترز

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أطلق كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية، هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ، واشتكى من تعرضه "للخيانة"، ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

وربما خاض النجم البرتغالي مباراته الأخيرة مع يونايتد بالفعل، بعد غيابه عن الفوز 2-1 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وبعد ساعات قليلة من المباراة قال في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان: "شعرت بالخيانة، ليس فقط من المدرب وإنما من اثنين أو ثلاثة أشخاص أيضاً بالإدارة، أرادوا خروجي من النادي".

وعن علاقته بالمدرب تن هاغ قال رونالدو: "لا أحترمه؛ لأنه لم يحترمني".

وأشار هداف كرة القدم الدولية إلى أنه لم يجد "تعاطفاً" من النادي خلال مرض طفلته في يوليو الماضي، مضيفاً أنه لم يتمكن من الانضمام للفريق في فترة الإعداد للموسم لرغبته في البقاء بجوارها.

وعبر عن أسفه "لعدم إحراز يونايتد أي تقدم" منذ تقاعد المدرب أليكس فيرجسون، منتقداً قرار تعيين رالف رانجنيك مدرباً في الموسم الماضي.

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