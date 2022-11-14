يوفنتوس يتقدم للمركز الثالث بفوزه على لاتسيو

المصدر: رويترز

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قاد مويزي كين فريقه يوفنتوس للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو والتقدم إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وانتزع صاحب الأرض التقدم في نهاية الشوط الأول عندما وضع كين الكرة من فوق إيفان بروفيدل حارس لاتسيو الذي كان خارج منطقة الجزاء واكتفى بمشاهدة الكرة تمر إلى داخل المرمى.

وعزز كين من تفوق يوفنتوس في الدقيقة 54 عندما تابع تسديدة الجناح فيليب كوستيتش المرتدة من بروفيدل.

وجعل أركاديوش ميليك النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة منخفضة بعد تمريرة فيدريكو كييزا العرضية قرب النهاية.

وبفوزه السادس على التوالي في الدوري رفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة قبل عطلة كأس العالم ويتقدم بنقطة واحدة على لاتسيو رابع الترتيب وإنتر ميلان الخامس.

ويحلق نابولي في صدارة المسابقة برصيد 41 نقطة متفوقا بثماني نقاط على ميلان حامل اللقب.

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