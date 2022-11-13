كوت ديفوار تستضيف أمم إفريقيا 2023

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقد استضافة كوت ديفوار النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم التي تنطلق في 2023.

وذكر «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي، الأحد، أن رئيسه باتريس موتسيبي وقع مع حكومة كوت ديفوار واللجنة المنظمة استضافة أبيدجان لبطولة الأمم الإفريقية 2023.

وأضاف البيان: «حضر مراسم التوقيع رئيس وزراء كوت ديفوار باتريك أتشي، وكلود بولين دانهو وزير الرياضة في كوت ديفوار، وياسين إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ونائب رئيس كاف، وبعض رؤساء الاتحادات الإفريقية الأعضاء والأمين العام للكاف فيرون موسينجو أومبا».

وأوضح البيان: «اتفاقية أو عقد الاستضافة يعد وثيقة حدد فيها كاف الاتحاد المستضيف للنسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية واتفاقية التأكيد بين كاف واللجنة المنظمة المحلية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز