بايرن ميونخ يمدد عقد جوسيب ستانيسيتش حتى 2026

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تمديد تعاقده مع المدافع الكرواتي جوسيب ستانيسيتش حتى عام 2026.

وانضم المدافع البالغ 22 عاما، والذي سيشارك في كأس العالم 2022 بقطر، لفريق تحت 17 عاما ببايرن في عام 2017 ويتواجد في الفريق الأول منذ عام 2021.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية :"أثبت جوسيب ستانيسيتش تواجده في الفريق الأول خلال العامين الماضيين، ويرجع الفضل في ذلك لأكاديمية الشباب الخاصة بالنادي. يمكنه اللعب في أي مركز، ويقدم أداء جيدا عند الحاجة إليه".

وحتى الآن، شارك اللاعب في 29 مباراة مع بايرن، وسجل هدفا وحيدا . وقبل ذلك، كان جزءا من فريق الرديف الذي فاز بلقب دوري الدرجة الثالثة في عام 2020.

وقال ستانيسيتش :"تمديد التعاقد هو تصويت جيد بالثقة من بايرن ميونخ، وأود أن اثبت بأنني أهل لهذه الثقة من خلال الأداء ، وهو ما يحفزني كثيرا للتطور أكثر. كشخص ولد في ميونخ، كان حلمي أن ألعب بهذا القميص".

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